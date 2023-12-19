США и Финляндия подписали соглашение о размещении американских сил

Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, и теперь у американских военных будет доступ к финским военным базам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RBK.

18 декабря глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement — DCA), передает AFP. Оно вступит в силу в первый день второго месяца, который последует за тем, как стороны уведомят друг друга, что завершили все необходимые процедуры на национальном уровне.

Переговоры об этом документе шли с августа 2022 года. Текст соглашения финское правительство опубликовало за несколько дней до подписания. В преамбуле, заявлено, что американское военное присутствие укрепит как безопасность и стабильность самой Финляндии, так и региона в целом.

"Изменение условий безопасности в Финляндии и Европе в результате агрессивной войны России против Украины еще раз подчеркивает важность двустороннего сотрудничества, которое подходит для различных ситуаций безопасности", — указано на сайте МИД Финляндии.

В DCA подробно описано, что Вооруженные силы США могут делать на территории Финляндии: от перемещения техники до условий проживания военных и членов их семей. Американские военные могут проводить в республике тренировки, маневры, техническое обслуживание транспорта, размещать персонал и вести строительство в рамках согласованной деятельности. Вся деятельность будет вестись "при полном уважении суверенитета, законов и международно-правовых обязательств Финляндии", в том числе и в отношении хранения на ее территории определенных видов оружия.

В приложении согласован список 15 военных баз, аэродромов и портов, к которым у американских военных будет беспрепятственный доступ.

По заявлению Хяккянена, подписание DCA — "это не конечная точка, а новый шаг на пути к еще более тесному сотрудничеству" в сфере обороны. "Соглашение отражает приверженность США обеспечению безопасности Финляндии и создает условия для сотрудничества во времена кризисов. Финляндия не одна защищает себя, но делает это как союзник по НАТО и вместе с Соединенными Штатами", — сказал министр на пресс-конференции.

Аналогичное соглашение с США есть у Латвии, Литвы, Норвегии и Эстонии; 5 декабря такой договор США подписали со Швецией, переговоры на этот счет идут с Данией.

После Второй мировой войны Финляндия придерживалась нейтралитета. Периодически возникали дискуссии о возможном вступлении в НАТО.

Ситуация изменилась с началом конфликта на Украине. Зарегистрированная в феврале 2022 года петиция граждан с предложением провести референдум о вступлении в НАТО за несколько дней набрала 50 тыс. подписей, которые нужны, чтобы этот вопрос начали обсуждать на официальном уровне. В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на членство, 4 апреля 2023 года первая стала 31-й участницей альянса. Процесс присоединения Швеции продолжается до сих пор: он зависит от согласия Турции, сейчас вопрос находится на рассмотрении турецкого парламента.

Российское руководство утверждало, что само по себе подключение Финляндии и Швеции к НАТО Москву не особо беспокоит.

"У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну хочется им — пожалуйста", — заявил журналистам президент России Владимир Путин 29 июня 2023 года.

По его словам, раньше для этих стран "не было никаких угроз" — теперь, если они разместят у себя военные контингенты и инфраструктуру альянса, Москва "будет вынуждена отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы [России]".

После того как финские власти сообщили, что 18 декабря подпишут DCA, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это усилит напряженность между Хельсинки и Москвой.