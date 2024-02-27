Сроки строительства медобъектов на селе провалены – Бектенов
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал работу Минздрава по строительству медобъектов в сёлах, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что ведомство ослабило контроль по этому вопросу.
"В прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медобъектов на селе", - сказал глава правительства.
Олжас Бектенов потребовал от АО "Самрук-Қазына" активизировать закупки отечественных товаров и услуг.
"Только на прошлой неделе глава Ассоциации легкой промышленности Салтанат Абдикаримова выступила с критикой политики по закупкам товаров фондом "Самрук-Қазына", посетовала на непрозрачность конкурсов. Я поддерживаю мнение предпринимателей. Мы должны кардинально переломить ситуацию и выстроить систему поддержки отечественных производителей", - заявил премьер-министр.
Он также поручил значительно ускорить работу по Нацпроекту "Модернизация сельского здравоохранения".
"Нужно в ручном режиме сопровождать каждый объект, начиная от этапа подготовки документации, финансирования и до его своевременной сдачи. Также важно контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом. Министерству здравоохранения и акиматам завершить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов в текущем году точно в срок", - заключил Бектенов.
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