Сроки школьных каникул утвердили в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана определило даты школьных каникул в текущем учебном году, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что в первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.

Во второй четверти будет также 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 дней, они начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.

Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы, а это 11 дней, начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта 2024 года включительно.

"Отметим, что для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней — с 5 по 11 февраля 2024 года включительно. Продолжительность четвёртой четверти составит 8 учебных недель", — сообщили в министерстве просвещения РК.

Учебный год завершится 25 мая.

В феврале 2022 года стало известно, что казахстанским школьникам хотят увеличить продолжительность учебного года, сократив каникулы. Продлить обучение предложил бизнесмен Айдын Рахимбаев, заявив, что "нужно стремиться улучшить модель образования по примеру передовых стран мира".

Предложение о продлении учебного года раскритиковали как родители, так и опытные педагоги. По мнению некоторых учителей, казахстанские школьники ещё не оправились после практически двухлетней онлайн-системы обучения, и новые потрясения им ни к чему.

Депутат парламента Ирина Смирнова задалась вопросом о том, насколько сокращение каникул будет благоприятно влиять на ребенка, и зачем успевающим детям необходимо проводить в школе ещё две недели вместо традиционного отдыха, а многодетный отец Нуркен Халыкберген высказал мнение, что для начала нужно решить такие действующие острые вопросы казахстанских школьников, как чрезмерная нагрузка в школьной программе, отсутствие креативного подхода в обучении детей и отсутствие какого-либо выбора у учащихся.

О том, как заинтересовать учёбой современных детей в век обилия информации, рассказали казахстанские педагоги.