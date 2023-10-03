Как заинтересовать современных детей – креативные педагоги поделились своими методами

На этой неделе в Казахстане отметят День учителя. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с представителями одной из самых сложных и благородных профессий и узнал, как им удается увлечь своим предметом детей, избалованных обилием мультимедийной информации.

Мечта осуществилась в третьем поколении

Первая наша героиня еще совсем юная и только недавно начала свою профессиональную деятельность. Многие родители выбирают именно таких учителей для своих детей. Ведь они еще не успели выгореть, и энергия молодости позволяет им полностью посвящать себя работе. Куралай Курманова – 24-летний учитель математики в школе для одаренных сельских детей в Боровом.

"Математика – это сложный предмет. Я всегда пытаюсь донести до учеников ценность знаний, чтобы у них было желание учить предмет. Например, я часто рассказываю биографии ученых. Потому что, допустим, какую-то теорему ученые годами доказывали, а в школьной программе мы можем пройти это за 10 минут. Использую разные техники, уделяю внимание прикладному значению. Иногда, чтобы решить задачу, мы выходим на улицу, взаимодействуем с окружающей средой", - поделилась своими подходами в преподавании Куралай.

На вопрос о том, почему она выбрала профессию учителя, девушка ответила, что её педагогические наклонности были заметны уже в школьные годы.

"Я училась в Назарбаев интеллектуальной школе, и мне многие учителя говорили: выбирай педагогику. Они тогда уже хотели, чтобы я вернулась туда преподавателем. И так сложилось, что я поступила на педагога. Во время учебы я сразу же поняла, что это моё", - поделилась наша героиня.

Интересно, что стать учителем математики мечтали и бабушка, и мама Куралай, но не сложилось. И вот в третьем поколении девушка осуществила эту мечту.

"Вы на верном пути. Главное, зажечь огонь в глазах детей. Это благородная миссия, оставайтесь в профессии!", - это пожелание молодого учителя своим коллегам.

Самый известный учитель в стране

Химик Улан Усенов прославился благодаря своему блогу, в котором он с помощью песен и интересных видео знакомит аудиторию со сложным предметом. Молодой педагог стал победителем проекта "100 новых лиц Казахстана", попал в рейтинг Форбс "30 до 30" и на обложку этого журнала.

Улан работал учителем химии в Назарбаев интеллектуальной школе города Талдыкоргана, а в последние годы преподавал в частной школе в Алматы, где уже пять лет проживает вместе с семьей. Сейчас молодой папа находится в декретном отпуске с годовалым сыном.

Креатив и творческий подход принесли педагогу успех. Его часто приглашают с лекциями на различные на мероприятия. Блог и выступления приносят дополнительный доход.

"Моя главная фишка – это оставаться собой. Я преподаю химию и люблю детей. Это и есть я. Также я – это любовь к аниме, поэтому я объясняю химию через аниме и мультфильмы. Я люблю музыку и рассказываю о химии через музыку", - рассказал Улан.

Учитель химии уверен: нужно говорить с ребенком на одном языке, упрощать сложную информацию и доносить суть.

Мы также попросили нашего героя поделиться мнением о проблемах в казахстанском образовании.

"Я думаю, что самая большая сложность сейчас в системе образования – это нехватка квалифицированных кадров. Также считаю, что нужно пытаться решить проблемы, которые возникнут у нас через три года, а не те, которые уже есть сейчас и возникли пять лет назад. А еще желательно не только строить школы, но и переоборудовать старые, в которых материально-техническое оснащение приходит в негодность с каждым годом", - сказал он.

Своим коллегам педагог пожелал терпения и сил.

"Хочу, чтобы каждый из них чувствовал благодарность от учеников, родителей и дела, которым он занимается. Я каждым учителем восхищаюсь, потому что они ежедневно сжигают себя дотла ради будущего страны", - добавил Улан.

Педагог и комик

Карагандинец Рустам Абильдин раньше работал учителем русского языка и литературы, а в качестве хобби занимался стендапом. Сейчас ему удалось объединить юмор и преподавание – он ведет для подростков Школу КВН. При этом мужчина активно развивает свою творческую деятельность: он продолжает выступать со стендапами, ведет интересный блог, в котором частенько шутит об образовании на злобу дня, а также снимается в юмористическом шоу.

На своем кружке во дворце школьников Рустам учит старшеклассников публичным выступлениям, импровизации, сценарному мастерству и развитию лидерских качеств.

"Будет наверно нескромно говорить о своем креативе как педагога. У меня очень простой подход: я всегда пытаюсь понять ученика и слушать его. Кажется, что в этом нет ничего сложного, нового. Но, поверьте, им этого как раз не хватает – когда с ними разговаривают на-равных, а не пытаются давить авторитетом. Я всегда использую юмор. Ребенок может что-то сказать при мне, ляпнуть. Я не буду взрываться в ответ, а попытаюсь или отбить его фразу шуткой, или перевести в юмористическое русло – то есть разряжаю обстановку. Тогда все чувствуют себя комфортно", - рассказал он.

Педагог отметил, что старается вести занятия в игровой форме и учит своих подопечных не бояться ошибок.

"Я говорю своим ученикам: все, что вы будете говорить на моих занятиях – правильно. Многие не высказывают свою точку зрения, потому что боятся осуждения. Как мы можем развить аналитическое мышление у детей, если все время их прерываем или заставляем мыслить стереотипно", - отметил он.

Говоря о проблемах в сфере образования Рустам озвучил пожелание о том, чтобы государство было слышащим и старалось менять ситуацию в лучшую сторону.

"Несмотря на то, что это выматывающая морально и высасывающая все соки работа, она тебя затягивает. Потому что ты только выпустил детей, но у тебя уже появляются новые ребята, к которым ты, хочешь-не хочешь, прикипаешь душой. И опять отдаешь им всего себя. У учителей предпенсионного возраста, я думаю, выгорание сильнее, чем у представителей профессий, которые связаны с тяжелым физическим трудом", - добавил он.

Литовец, который играет на домбре и учит детей петь казахские песни

Обладатель медали Ыбрая Алтынсарина, титула "Учитель года" и ордена "Құрмет" Брониславас Казисович Бугинас учит самых маленьких детей петь в столичном Дворце школьников. В городе его уже знают многие. Родители стремятся отдать своих детей именно к этому педагогу, и часто после старших водят и младших своих детей в его студию "Голосок".

Человек-оркестр – так называют талантливых людей. К нашему герою это выражение подходит буквально: он не только аккомпанирует детям на фортепиано, но и владеет игрой на домбре и других национальных инструментах. При этом этнический литовец свободно говорит на казахском и учит детей песням на государственном языке. В своем уютном пространстве во Дворце школьников педагог знакомит детей с миром музыки.

"Главное создать условия для обучения, чтобы ребенку было комфортно. Чтобы он приходил в кабинет или студию, которая ярко и интересно оформлена. Нужно строить обучение именно на игровых моментах, потому что все дети любят играть. Педагогу в процессе обучения очень важно быть самому заинтересованным и даже быть иногда ребенком. Тогда получится контакт с детьми, и они откликнуться на все задания. Педагог должен становиться на одну ступеньку с ребенком, а не быть каким-то приказчиком", - поделился своими методами Брониславас Казисович.

Говоря о трудностях на своем поприще, педагог высказал пожелание в повышении оплаты труда в сфере дополнительного образования. Также он заострил внимание на условиях присвоения квалификационных категорий.

"Раньше это было так: приходила комиссия, мы давали открытый урок с детками, нас оценивали в живой обстановке. Сейчас этого нет. Нужно собрать портфолио, потом пойти на тестирование, где различные вопросы по психологии. И если ты не добираешь пару баллов – ты уже не будешь мастером или исследователем. У меня по-старому высшая категория. Я хожу на эти тесты пробные и у меня не хватает всего лишь два балла. В 2025 году если я не сдам такой тест, то, имея 40 лет стажа, я уйду на самую низшую категорию. Это все влияет на зарплату", - посетовал он.

Своим коллегам Брониславас Казисович пожелал несмотря ни на что не разочаровываться в своей профессии.

"Творческих успехов хочется пожелать, мира и согласия семье. И, конечно, всем крепкого здоровья", - добавил он.

Отдала себя школе

Антонина Аркадьевна Жуйкова всю свою жизнь посвятила детям. В далекие 70-е сразу после окончания российского института она приехала в поселок Калкаман в Павлодарской области и устроилась в местную школу учителем начальных классов. Работала и после пенсии, своих последних четвероклашек она выпустила в 2015 году.

Ученики Антонины Аркадьевны с теплотой вспоминают своего первого педагога, который оказал непосредственное влияние на их развитие как личностей. В калкаманской школе до сих пор помнят и уважают этого учителя за творческий подход и преданное служение делу.

Со своими малышами Антонина Аркадьевна постоянно ставила красочные спектакли, учила детей актерскому мастерству, сама шила костюмы и репетировала с ними после уроков.

Нестандартный и креативный подход развивал и расширял мышление её подопечных. К примеру, по заданию учителя они писали сочинения от имени двери или старой кастрюли, вживаясь в эти роли.

"Это как факультатив шёл. А потом в среднем звене мои ребята это всё переносили на литературу, то есть благодаря таким занятиям они уже умели анализировать произведение с разных сторон, свое мнение высказывать. Сочинения писали очень хорошие. Учителя потом удивлялись, что мои выпускники кричат "Ура!", когда задают писать сочинение. Для них это было уже раз плюнуть", - вспоминает педагог.

Молодым учителям Антонина Аркадьевна посоветовала не относиться к обучению детей формально, лишь бы отвести урок. Важно найти к каждому ребенку индивидуальный подход и интересоваться жизнью своих учеников, считает она.

Герои этого материала очень разные – молодые и пенсионеры, мужчины и женщины, представители разных регионов нашей страны. Но всех их объединяет одно – они преданны своему делу и делают его хорошо.