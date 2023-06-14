Сроки легализации иностранных авто могут продлить в стране

Легализация иномарок может продолжиться и после 1 июля. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном Комитетом административной полиции на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на предварительное извещение граждан об условиях легализации, многие автомобили не были сняты с учета по месту прежней регистрации и не прошли легализацию из-за запретов и ограничений на совершение регистрационных действий. По состоянию на 8 июня поступило более 365 тысяч обращений. Только 144 320 автомобилей прошли первичную регистрацию, еще более 14 тысяч автомобилей прошли номерной осмотр и ждут регистрации. Если соответствующие обращения поданы до 1 июля 2023 года, гражданам предоставляется возможность последующей легализации автомобилей", - говорится в сообщении.