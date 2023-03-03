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Срок прохождения грузов по Казахстану в рамках Транскаспийского маршрута сократился вдвое
Меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
"На совещании рассмотрели вопросы подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте. Премьер-министр отметил необходимость ускорить процедуры согласования данного документа ответственными госорганами РК для его дальнейшей проработки на межгосударственном уровне", - говорится в сообщении.
Отметим, благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до шести дней. Вместе с тем данный показатель планируют довести до пяти дней по итогам 2023 года.
"В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Чёрном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению "узких мест" на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер"", - добавили в правительстве.
К слову, участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык.
"В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, восемь паромов, шесть танкеров и контейнеровоз", - добавили в пресс-службе.
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