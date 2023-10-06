Срок исковой давности для СМИ будет сокращён до одного года

В законопроект "О масс-медиа" включена норма о исковой давности к материалам СМИ на уровне трёх лет. Однако сейчас срок предлагают сократить до одного года, передаёт BaigeNews.kz.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила, что министерством культуры и информации была успешно осуществлена комплексная работа с государственными органами по включению в законопроект о масс-медиа норм о исковой давности.

Она отметила, что поддерживает журналистов, и сейчас ведётся работа по сокращению срока с трёх до одного года.

Напомним, в действующем законе "О СМИ" отсутствует норма о исковой давности. Это означает, что в случае обнаружения в материалах журналистов информации, порочащей честь и достоинство лица, человек может в любое время подавать в суд. В первоначальном варианте законопроекта была норма об установлении срока исковой давности в три года, затем на стадии межведомственной комиссии она вовсе исчезла. Журналисты и правозащитники тогда выступили против разработанной концепции законопроекта "О масс-медиа". Они заявили, что в МИОР совершенно не услышали их мнения, и что в таком виде законопроект убьёт журналистику в Казахстане.

Кроме того, в закон впервые вводится понятие пресс-карт. Данный механизм разрабатывается как альтернатива действующей аккредитации. Это в первую очередь будет сделано для облегчения взаимодействия журналистов с государственными органами.

В законопроект "О масс-медиа" также введены такие новеллы, как сокращение сроков рассмотрения вопросов СМИ, переход на ориентированную творческую составляющую, грантовое финансирование, национальный доклад о правах журналистов, упрощение аккредитации посредством пресс-карты.