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Среднюю зарплату назвали в Казахстане
Среднее значение номинальной зарплаты по Казахстану в ІV квартале 2022 года составило 338 715 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 22,9%, в реальном выражении – 2,8%.
При этом медианное значение зарплаты (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в ІV квартале 2022 года составило 204 168 тенге.
"Повышение уровня средней заработной платы в IV квартале связано с увеличением фонда заработной платы за счет премиальных и праздничных выплат в конце года. При расчете средней заработной платы фонд заработной платы делится на количество работников. Данные мы получаем от предприятий и организаций, которые отчитались в Бюро по количеству работников и фонду заработной платы. Отмечу, что данные представлены без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью", – пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро Наталья Белоносова.
Наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксировали в отраслях строительства – 42%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 32,6%, информации и связи – 31,9%.
Снижение среднемесячной номинальной заработной платы отметили в сфере предоставления прочих видов услуг – на 2,4%.
В региональном разрезе наибольший рост зафиксировали в области Улытау – 35,2%. Наименьший рост отметили в Алматинской области – 6,5%.
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