Средняя зарплата айтишника в 2,3 раза больше средней зарплаты в стране

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Среднемесячная заработная плата в секторе в первом квартале текущего года составила 790,6 тысячи тенге - это в 2,3 раза больше средней зарплаты по стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

К слову, численность работников в отрасли превысила 15 тысяч человек.

"Объём услуг в секторе компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг за январь–март текущего года составил 172,2 миллиарда тенге с учётом ненаблюдаемого сектора экономики. Это на 23,4 процента больше в денежном выражении по сравнению с первым кварталом 2022 года . Без учёта ненаблюдаемого сектора экономики объём услуг составил 171 миллиарда тенге, на 22,5 процента больше, чем годом ранее", - пишут аналитики.

Более половины объёма услуг пришлось лишь на Алматы (94,3 миллиарда тенге), ещё чуть больше трети - на Астану (59,5 миллиарда тенге). В совокупности на обе столицы пришлись 89,9 процента от всего объёма услуг в секторе по стране.

В структуре услуг более половины пришлось на разработку программного обеспечения: 88,6 миллиарда тенге, на 51,5 процента больше, чем за январь–март 2022 года. Ещё 16,9 миллиарда тенге пришлось на сопровождение программного обеспечения, рост за год — сразу в 2,1 раза.

Значительные объёмы услуг пришлись также на консультационные и практические услуги в области информационных технологий (14,8 миллиарда тенге) и деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (13,8 миллиарда тенге).

Численность работников в сфере компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг по сравнению с "доковидными" временами заметно выросла. Так, списочная численность в первом квартале 2023 года составила 15,2 тысячи человек, что сразу на 15 процента больше, чем годом ранее, и в 2,3 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. В то же время доля женщин в секторе за год сократилась с 40,5 процента до 38,2 процента — это 5,8 тысячи человек по итогам первого квартала текущего года.

Фактическая численность работников в отрасли выросла за год на 15,6 процента до 14,4 тысячи человек, из них женщин — 5,2 тысячи, на 9 процентов больше по сравнению с I кварталом 2022 года.

Количество предприятий в отрасли по сравнению с "доковидными" временами выросло сразу в 2,7 раза, до 249. За год показатель увеличился на 18 процентов.

Реальный рост покупательной способности заработных плат в отрасли составил 38,1 процента за год, в то время как в целом по стране, напротив, наблюдается сокращение показателя на 0,6 процента.

Из 249 предприятий в секторе 204 - малые. Ещё 34 - это средние компании и 11 - крупные.

При этом самые низкие заработные платы в секторе наблюдаются у работников малых организаций: в первом квартале 2023 года — 635,2 тысячи тенге. Далее идут крупные компании (797,6 тысячи тенге), а самый высокий показатель приходится на средние предприятия (876,1 тысячи тенге).