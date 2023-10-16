Средний размер пенсий назвали в Минтруда РК

Два триллиона 477 миллиардов 600 миллионов тенге выплачено пенсионерам с начала года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму два триллиона 477 миллиардов 600 миллионов тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 760,1 миллиарда тенге, солидарной пенсии – один триллион 717,5 миллиарда тенге.

Отмечается, что в стране насчитывается два миллиона 312 тысяч пенсионеров.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 086 тенге, базовой пенсии – 37 902 тенге", - сообщили в Минтруда.

В министерстве также напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе.