Среди казахстанцев растет депрессивность

Казахстан занял 93-е место по уровню распространённости депрессии среди 180 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По данным международного независимого онлайн-журнала Сountrycassette, доля казахстанцев, которые страдают депрессивным расстройством, составляет 4,4%. Мировой показатель значительно меньше: 3,9%. По оценке, в нашей стране депрессии подвержено 732,7 тыс. человек.

Пятёрку государств-антилидеров с самым высоким уровнем распространённости депрессии возглавляет Украина, где доля населения с признаками этого нарушения психического здоровья составляет 6,3%. Следом идут США, Австралия и Эстония, в которых показатель составляет 5,9%.

Из ближайших к Казахстану стран хуже ситуация только в России, где 5,5% населения страдают депрессивными расстройствами. В Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане этот индикатор ментального здоровья ниже: от 4,2% до 3,8%. Меньше всего людей подвержены депрессии в островных государствах.

Количество людей, страдающих депрессией — оценочные данные. Фактическую численность можно привести только по тем гражданам, которые обращались к врачам и которым был установлен психиатрический диагноз.

Согласно данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) минздрава РК, в 2023 году общая численность больных психическими и поведенческими расстройствами, состоящих на динамическом наблюдении, превысила 198,4 тыс. человек. Это люди с различными психическими расстройствами, которые проявились без влияния психоактивных веществ (ПАВ). Тех, кто подвергся таким расстройствам, употребляя наркотики или другие ПАВ, в Казахстане насчитывалось ещё 108,7 тыс. человек. В сравнении с 2022 годом ситуация изменилась незначительно.

А вот численность граждан с впервые установленным диагнозом в прошлом году увеличилась. Диагноз о психическом расстройстве без влияния ПАВ получили 13,1 тыс. человек (плюс 11,7%); с психическими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ, были поставлены на учёт 13,4 тыс. человек (плюс 4,2%).

Эксперты РНПЦПЗ отмечают, что для нашей страны характерны мировые тенденции, о которых говорит ВОЗ. Это низкий уровень грамотности населения в отношении своего психического здоровья, недостаточная доступность услуг психологической и психиатрической помощи. Отсюда неудовлетворённые потребности людей, которые испытывают тревогу или находятся в депрессии, но никуда не обращаются. Эта точка зрения изложена специалистами центра в Стратегическом плане развития РНПЦПЗ на 2022–2026 годы. Специалисты организации считают, что в регионах Казахстана недостаточно первичных центров психического здоровья, а качество оказания амбулаторной помощи в сельских больницах низкое. Эксперты уверены: в РК нужно усилить работу по предотвращению суицидов как среди взрослых, так и среди подростков. Ведь самоубийства нередко рассматривают как фатальные последствия тяжёлых форм депрессии или других психических расстройств.

Ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. Из жизни добровольно уходят от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в РК совершили около 3,7 тыс. человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.