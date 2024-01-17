Сразу семь трасс закрыли в одной из областей Казахстана
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
106Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
Из-за ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта на семи участках дорог республиканского значения в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В регионе закрыты участки дорог:
- "Уральск-Таскала-граница РФ" – 100 километров;
- "Самара-Шымкент" - от границы РФ до Уральска – 56 километров;
- "Самара-Шымкент" - между посёлками Подстепное и Жампиты – 132 километра;
- "Атырау-Уральск" - от границы Атырауской области до Уральска – 303 километра;
- "Уральск-Тёплое" - от Уральска до границы РФ – 28 километров;
- "Подстепное-Федоровка-граница РФ" - между посёлком Подстепное и селом Федоровка – 36 километров;
- "Мостовой переход через реку Урал" - участок от посёлка Подстепное до Птицефабрики – 14 километров.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
На дорогах республиканского значения задействовано 765 единиц техники и 1 452 человек.
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