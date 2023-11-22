Сразу по пяти статьям оштрафовали 18-летнего лихача в Таразе

18-летний лихач едва не стал виновником ДТП в Таразе и похвастался этим в соцсетях. Так его нашли полицейские и оштрафовали сразу по пяти статьям КоАП РК, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе ОПМ “Правопорядок“ сотрудники полиции установили личность водителя, который разместил в социальной сети видео, где он грубо нарушает ПДД. Нарушителя оштрафовали по части 2 статьи 590, части 2 статьи 593, части 3 статьи 596, части 1 статьи 599, части 1 статьи 606 КоАП РК", - сообщили в полиции.

Водитель вину признал. Ему предстоит заплатить штраф в размере 120 750 тенге.

Машина водворена на штрафстоянку.