Сразу несколько сложнейших операций провели пациенту хирурги в Павлодарской области

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Операции на сердце и желудке одновременно сделали хирурги пациенту в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина поступил в кардиоцентр для проведения плановой коронарографии. Обследование выявило у него многососудистое поражение коронарного русла, требовалась операция на открытом сердце.

В процессе подготовки к вмешательству врачи выявили у павлодарца патологию аортального клапана и рак желудка.

"Все понимали, что срочно нужно оперировать и сердце, и желудок. Делать каждую операцию по отдельности – травматично для пациента и физически, и морально. Учитывая непростую ситуацию, кардиохирурги совместно с онкологами провели консилиум и, оценив все риски, решили провести несколько хирургических вмешательств под одним наркозом", - сообщили в Минздраве.

15 ноября бригада кардиохирургов под руководством Алмаса Антикеева провела протезирование аортального клапана и аортокоронарное шунтирование. Параллельно бригада онкологов под руководством Ульфата Борамбаева сделала лапароскопическую субтотальную резекцию желудка по Бильрот 2 в модификации Гофмейтера-Финстерера.

"В результате операции одномоментно пациенту полностью удалили опухоль желудка и провели кардиохирургическое лечение – шунтирование и коррекцию клапанной патологии. Пациент уже переведен в отделение, чувствует себя хорошо", - сообщили врачи.

Высокотехнологичную помощь оказали за счёт ОСМС.