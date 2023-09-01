Сразу четыре университета страны переедут в Конаев

В Конаеве состоялась церемония подписания трехстороннего меморандума с участием руководителей акимата Алматинской области, Министерства науки и высшего образования РК, некоммерческой организации "Qonayev Academic Campus" Fund" и представителей СМИ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки РК.

В рамках соглашения будут проведены работы по переселению на территорию кампуса четырех университетов страны (на 1 этапе) и открытию четырех зарубежных университетов (на 2 этапе) в период 2024-2027 годов с проведением полной инфраструктуры в 2023-2024 годах, привлечению средств из международных организаций и инвестиционных фондов, строительству научно-исследовательских центров и лабораторий, общежитий и гостиниц.

Отметим, что академгородку предоставлено около 100 гекатров земельных участков, которые включены в Генеральный план города Конаев.