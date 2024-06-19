Сразу 16 автобусов изменили схему движения в Астане
Сегодня, 09:13
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Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
83Фото: baigenews.kz
В Астане из-за ремонтных работ на дорогах схему движения изменили 16 городских и пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 37, 49, 50, 51, 53, 55А, 55, 55Б, 61, 66, 201, 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененными схемами движения можно ознакомиться на картинке.
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