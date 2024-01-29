Спустя 10 лет ставший инвалидом шахтёр отсудил у компании более 1,6 млн тенге в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Карагандинец стал инвалидом в результате производственной травмы на АО "АрселорМиттал Темиртау" в январе 2014 года, но добился компенсации от компании только спустя 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на районный суд № 2 Казыбекбийского района Караганды.
Согласно материалам дела, 28 января 2014 года карагандинец находился на шахте, когда с ним произошёл несчастный случай.
Суд признал вину работодателя. Медико-социальная экспертиза установила бессрочно первую группу инвалидности со степенью утраты профессиональной трудоспособности - 100%. Кроме того, согласно заключению МСЭ, мужчина нуждался и продолжает нуждаться в дополнительных видах помощи, уходе и медикаментах.
Ссылаясь на трудовой и гражданский кодексы, суд постановил, что АМТ обязано возместить вред, причинённый жизни и здоровью, покрыв расходы на лечение, дополнительное питание, лекарства, протезирование и уход. Кроме того, суд обязал АМТ компенсировать шахтеру связанные с индивидуальной программой реабилитации расходы в размере 1 627 730 тенге.
Отметим, решение суда о компенсации было вынесено 16 ноября 2023 года. А 8 декабря в связи с приобретением компания "АрселорМиттал Темиртау" сменила название и стала называться Qarmet.
Самое читаемое
- Незаконно осужденному казахстанцу государство должно выплатить 20 млн тенге
- Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры
- Пишу и плачу: Айжан Байзакова попросила моральной поддержки у подписчиков
- Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана
- Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"