Спустя 10 лет ставший инвалидом шахтёр отсудил у компании более 1,6 млн тенге в Караганде

Карагандинец стал инвалидом в результате производственной травмы на АО "АрселорМиттал Темиртау" в январе 2014 года, но добился компенсации от компании только спустя 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на районный суд № 2 Казыбекбийского района Караганды.

Согласно материалам дела, 28 января 2014 года карагандинец находился на шахте, когда с ним произошёл несчастный случай.

Суд признал вину работодателя. Медико-социальная экспертиза установила бессрочно первую группу инвалидности со степенью утраты профессиональной трудоспособности - 100%. ​Кроме того, согласно заключению МСЭ, мужчина нуждался и продолжает нуждаться в дополнительных видах помощи, уходе и медикаментах.

Ссылаясь на трудовой и гражданский кодексы, суд постановил, что АМТ обязано возместить вред, причинённый жизни и здоровью, покрыв расходы на лечение, дополнительное питание, лекарства, протезирование и уход. Кроме того, суд обязал АМТ компенсировать шахтеру связанные с индивидуальной программой реабилитации расходы в размере 1 627 730 тенге.

Отметим, решение суда о компенсации было вынесено 16 ноября 2023 года. А 8 декабря в связи с приобретением компания "АрселорМиттал Темиртау" сменила название и стала называться Qarmet.