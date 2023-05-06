Споры возникли вокруг шымкентского кардиологического центра

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Шымкентские кардиологи и общественники выступили против передачи городского кардиологического центра в управление столичного национального научного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Активисты сегодня собрали пресс-конференцию, на которой заявили, что горожане могут остаться без экстренной медицинской помощи. Они считают, что медицинские учреждения, где оказывают экстренную помощь населению, должны быть в руках местных органов управления. В городском управлении здравоохранения же считают, что это поможет в развитии кардиологической службы.

Главный внештатный кардиолог страны Сауле Абсеитова считает, что при этом шымкентцы могут лишиться экстренной кардиопомощи. Уже сейчас, говорит специалист, в центре ликвидировали отдел лабораторных исследований. Анализы сердечники теперь сдают в частном центре, а результаты поступают только на следующий день.

"Они ликвидировали лабораторию, это типовая лаборатория. Там расположили 20 человек каких-то, которые в НАО должны быть, считают там что-то, не знаю что делают. 70-80% больных там экстренные, инфаркт миокарда, а остальные 20-30% кардиохирургия, аритмология и так далее, а завтра научный центр будет что делать, развивать науку, вот эту высокоспециализированную помощь, а больных с инфарктом куда будут девать, конечно будет служба страдать", — говорит кардиолог Сауле Абсеитова.

Кардиолог считает, что экстренная помощь населению должна оказываться в государственных медицинских организациях. Этот процесс, считает врач, должен находиться под контролем местного органов управления. В управлении здравоохранения говорят, служба кардиологии должна развиваться. И в этом процессе может помочь передача объекта в руки столичных управленцев.

"Сейчас за эти годы они оказывают большую методическую помощь, обучение, мастер классы, именно практические в том же национальном центре. Сейчас все отрабатываем, может с их стороны, если был бы вопрос передачи, они могли бы глубже вливать больше финансовые средства, опять же обучение, больше возможностей", — говорит руководитель управления здравоохранения Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

Но активисты с этим не согласны и намерены создать петицию против передачи кардиологии под управление столицы. Отмечу, что шымкентский кардиологический центр принимает не только жителей мегаполиса, но и пациентов с болезнями сердца из Туркестанской области. За последние годы центр оснастили новейшими аппаратами, которые помогают спасать жизни пациентов-сердечников.