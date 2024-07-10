  • 10 Июля, 22:19
  • BAIGENEWS

Спортивный центр и завод по сборке автомобилей построят инвесторы в Астане

Сегодня, 21:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Астаны Сегодня, 21:01
Сегодня, 21:01
126
Фото: акимат Астаны

В акимате Астаны под председательством Жениса Касымбека состоялось заседание регионального инвестиционного штаба. Рассмотрены вопросы по реализации проектов с отечественным и иностранным участием, передаёт BaigeNews.kz.

Инвесторы презентовали новые проекты, которые будут реализованы в Астане. Среди них производство полимерного битума с производственной мощностью 80 тысяч тонн в год, спортивный центр с охватом до семи тысяч человек, строительство завода крупно-узловой сборки автомобилей, гостиничные комплексы и другое.

По итогам заседания аким города отметил, что местные исполнительные органы и коммунальные службы готовы оказать необходимую поддержку в реализации инвестиционных проектов на территории столицы.

Самое читаемое

Наверх