Сплошное видеонаблюдение в колониях. Как это выглядит, показали в МВД

Президенту продемонстрировали проект "Сплошное видеонаблюдение в КУИС", передает BaigeNews.kz. Учреждения уголовно-исполнительной системы оснащаются сплошным видеонаблюдением. На сегодняшний день установлено 22 042 видеокамеры в 52 колониях. До конца года будут установлены 13 822 видеокамеры в 26 учреждениях.

"Проект направлен на предотвращение правонарушений, как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников. Контроль будет осуществляться в режиме реального времени. С начала введения системы количество зафиксированных правонарушений увеличилось на 40%, предотвращено 3 попытки побега и 13 попыток суицида, множество групповых драк и массовых беспорядков. К сожалению, осужденные в целях сокрытия свои противоправных действий умышленно выводят из строя камеры видеонаблюдения. С начала года ими повреждено более 300 видеокамер", - сообщили в Акорде.