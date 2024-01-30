СПК в феврале откроют свои стабфонды продуктов питания

Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнется в феврале, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал primeminister.kz.

Такое поручение дал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.

Параллельно, для максимального охвата и насыщения внутреннего рынка овощами по доступным ценам, в регионах стартуют ярмарки. Со второй половины апреля население начинает активно потреблять ранние овощи, преимущественно импортные. В связи с этим Центр развития торговой политики "QazTrade" уже сейчас проводит работу по ввозу данной продукции из Узбекистана и Таджикистана. Так, рекомендованный объем картофеля для обеспечения потребности казахстанцев составляет 8,2 тыс. тонн (апрель-июнь), лука – 5 тыс. тонн, (май-июнь).

Учитывая опыт прошлых лет, "QazTrade" разработал схему поставок овощей, в которой предусмотрена логистическая схема поставок, включая переход грузов через границу, сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова,

На совещании обсудили и возможность установления минимальной оптовой цены на сахар. Учитывая разнополярность мнений по этому вопросу, Серик Жумангарин поручил провести совещание с участием представителей отраслевых ассоциаций, министерств сельского хозяйства, промышленности и других заинтересованных ведомств для выработки совместного решения.

Также была заслушана информация министерства торговли и интеграции о деятельности региональных комиссий. С начала года в областях проведено 74 заседания, выявлено 67 фактов превышения торговой надбавки. Наибольшее их число зафиксировано в Павлодарской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом динамика роста цен на социальные продукты питания с начала года составила 0,2%. По итогам минувшей недели индекс цен демонстрирует стабильность.