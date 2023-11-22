Список организаторов незаконных онлайн–казино составили в Агентстве по финмониторингу
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Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Агентства по финансовому мониторингу РК, список незаконных онлайн–казино был сформирован совместно с Министерством туризма и спорта. Он размещён на портале АФМ и нацелен на снижение уровня использования продуктов и услуг финансовых организаций при осуществлении незаконного игорного бизнеса.
"Игровая зависимость становится опасным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Данная проблема несет в себе предпосылки к возникновению семейно-бытового насилия и совершению других уголовных правонарушений", - отметили в АФМ.
Также в ведомстве сообщили, что в этом году было выявлено 19 незаконных игорных заведений и 111 игровых терминалов. А за 2019-2022 года агентство ликвидировало 73 подпольных казино и изъяло 2280 игровых терминалов. Также сотрудники ведомства заблокировали более трёх тысяч ссылок на сайты и аккаунты в социальных сетях с признаками незаконной игорной деятельности (онлайн-казино).
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