Список организаторов незаконных онлайн–казино составили в Агентстве по финмониторингу

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу РК, список незаконных онлайн–казино был сформирован совместно с Министерством туризма и спорта. Он размещён на портале АФМ и нацелен на снижение уровня использования продуктов и услуг финансовых организаций при осуществлении незаконного игорного бизнеса.

"Игровая зависимость становится опасным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Данная проблема несет в себе предпосылки к возникновению семейно-бытового насилия и совершению других уголовных правонарушений", - отметили в АФМ.

Также в ведомстве сообщили, что в этом году было выявлено 19 незаконных игорных заведений и 111 игровых терминалов. А за 2019-2022 года агентство ликвидировало 73 подпольных казино и изъяло 2280 игровых терминалов. Также сотрудники ведомства заблокировали более трёх тысяч ссылок на сайты и аккаунты в социальных сетях с признаками незаконной игорной деятельности (онлайн-казино).