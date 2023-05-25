Список бесплатных развлечений для детей на летних каникулах озвучили в правительстве

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Для организации отдыха, досуга и занятости детей во время каникул в министерстве культуры и спорта предусмотрели комплекс мероприятий в соответствии с новыми отраслевыми концепциями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в рамках летнего отдыха школьников в старне организуют более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма.

Сейчас работают 114 видов кружков и секций в рамках государственного творческого и спортивного заказов. Организовываются бесплатные экскурсии по музеям и сакральным местам, посещение библиотек, показ спектаклей, постановок и другие различные культурно-массовые мероприятия.

В Национальном музее РК в рамках культурно-образовательных проектов "Тарихи тулгалар", "Шанырак", "Әсемдікке құштарлық", "Интересная этнография", "Ұрпақ+" организовываются и проводятся экскурсии, лекции, творческие вечера и круглые столы, а также действуют специальные студии и кружки "Мирас", "Жас археолог", "Живопись и графика", "Шебер". Реализуется также уникальный инклюзивный социальный проект "Мейірім" для особенных посетителей. Также в июле пройдёт мероприятие "День школы в музее".

В Государственном музее искусств имени А. Кастеева и Центральном государственном музее РК на летних каникулах наряду с выставками и экскурсиями проводятся бесплатные кружки "Юные экскурсоводы", "Юные домбристы", "Юные краеведы".

Во всех библиотеках страны ежемесячно проводятся "литературные утренники".

В репертуаре республиканских театров летом предусмотрен показ спектаклей и постановок, таких как "Волшебное окно", "День рождения", "Путешествие в мир букв", "Поиграем и подумаем" (в театре имени Г. Мусрепова) "Маленький Мук", "Приключение любопытного слонёнка" (театр имени Н.Сац) и другие.

Вместе с тем, в детском театре имени Н. Сац будет работать детская театральная студия SatsComUnity.

Ко Дню защиты детей – 1 июня организациями культуры подготовлены разноформатные праздничные мероприятия. К примеру, в театре имени Г. Мусрепова состоится премьера спектакля "Возвращение маленького принца".

В библиотеках и музеях страны продолжатся экскурсии, лекции и познавательные мероприятия: пленэры с участием известных казахстанских художников, скульпторов, краеведов, археологов, акция BookCrossing, а во всех сельских округах будут организованы "передвижные библиотеки".

В Государственной концертной организации "Казахконцерт" имени Р. Баглановой стартует уникальный проект "Летнее кино", в рамках которого наряду с классическими фильмами и анимационными фильмами и презентуются на бесплатной основе новые кинокартины, снятые киностудией "Казахфильм" и при содействии Государственного центра поддержки национального кино.

Во время каникул также планируется проведение Международного фестиваля профессионального хореографического образования Temps lié, международные конкурсы "Шабыт", "Astana-Merey", республиканские конкурсы: ремесел "Ұлы дала ұрпақтары", детского творчества по изобразительному искусству "Алтын қазына" и "Арт колонок".

Ко Дню государственных символов Казахстана во всех школьных лагерях и детских садах страны пройдёт конкурс рисунков на асфальте "Казахстан в моём воображении", различные конкурсы на тему "Менің елім Қазақстаным" и флешмоб "Менің туым – менің мақтанышым".

Важно отметить, что доступ ко всем проводимым мероприятиям и проектам для детей обеспечивается на бесплатной основе.

Следующим направлением работы является развитие спортивного потенциала детей и подростков, популяризация здорового образа жизни. Наиболее их активная доля приходится на учащихся общеобразовательных школ.

В этом году министерствоо инициировало новый проект спортивно-молодёжный фестиваль Qazaqstan Jastar Fest. В рамках VI летней Спартакиады планируется запуск челленджа "Спортивное лето", именитые спортсмены и деятели спорта будут пропагандировать занятия спортом посредством загрузки коротких видеороликов в социальных сетях.

23 июня стартует республиканская акция "Я выбираю спорт!", приуроченная к празднованию 25-летию столицы и к Международному Олимпийскому дню во всех регионах страны.

Особое внимание уделяется детям с особенными потребностями, в данном направлении будет проведён инклюзивный спортивный фестиваль Children Paralympic Games 2023, где примут участие "особенные" дети (от шести до 15 лет и старше) со всех регионов страны, танцевальный конкурс среди воспитанников кружка "Инклюзивная хореография".

В рамках социального проекта "Саламатты болашақ" совместно с Общественным фондом "Мир равных возможностей" будут организованы бесплатные адаптивные спортивные секции.

В министерстве отметили, что вход для детей на все спортивные мероприятия и проекты, организованные ведомтчсвом, является бесплатным.

Развитие детско-юношеского туризма и поддержка проектов, касающихся путешествия детей, является основным приоритетом государственной политики.

Учитывая высокий спрос и актуальность среди учащихся планируется трансформация проекта "Живые уроки" по посещению историко-культурных и туристских объектов.

Во всех регионах страны будет расширена линейка турпродуктов, направленных на детскую аудиторию.

С учётом приближающихся летних отпусков, в целях сокращения расходов (до 30 процентов) наших граждан на отдых и популяризации внутреннего туризма, а также для стимулирования благоприятного семейного отдыха с детьми, министерством внутри страны с прошлого года реализуется программа субсидирования детского авиабилета в составе турпакета (механизм "Кидс Гоу Фри"). По итогам первого года реализации данной программы бесплатно слетали 1500 детей в составе турпакета. В этом году ожидается, что охват составит более 2000 детей.