"Список Айки": Какое наказание грозит, распространившим персональные данные

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов прокомментировал скандальный "список Айки", который распространился в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz. Лицам, выложившим персональные данные, грозит до семи лет лишения свободы, отметил министр.

"Проверка проводится, по окончании мы дадим ответ. Предположений нет. В соцсетях выявили проверку проводим, по результатам доведем до вас информацию. Гадать фейковый список или нет не будем. За распространение персональных 147 статья лишение свободы до 7 лет", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Ранее МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин. Была задержана организатор и администратор данных социальных сетей – 25-летняя алматинка.

Как сообщили в МВД, она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов. Она обещала девушкам найти "спонсоров", завести нужные знакомства, легко устроить свою судьбу.