Спим по несколько часов: спасатели рассказали о работе в зоне подтоплений

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области в связи с резким поднятием уровня воды в реке Шынгырлау до отметки 736 сантиметров произошло подтопление 50 жилых домов. Эвакуировано 123 человека в эвакуационный пункт. В районе объявлен режим ЧС. Спасатели и пожарные ускоренно эвакуируют жителей, многие из которых бы не смогли сами выбраться из затопленных домов. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала со спасателями, которые работают не месте ЧС.

Заместитель начальника пожарной части №9 города Аксай Амир Альжанов, который участвовал в эвакуации людей, рассказывает, что жители подтопленных домов остались отрезанными от основной части посёлка. Личный состав пожарной части №9 на автомобиле "Камаз" обеспечил переправу людей из их домов до школы, где развернули эвакуационный пункт, из посёлка до трассы в город Аксай.

Сейчас на реке Шынгырлау до сих пор имеются большие заторы и скопление льда. Спасатели ПЧ №9 вместе с сапёрами взрывают лёд. Помимо этого, они откачивают талую воду из подтопленных домов и социально-важных объектов, а также из мест, где скапливается большой уровень воды.

Весь личный состав ПЧ №9, а это порядка 30 человек, с начала подтопления поднят по тревоге. Все круглосуточно находятся на своих рабочих местах. Спать вынуждены по несколько часов, когда выдаётся возможность. Чаще всего возможность появляется только в дороге, внутри машины.

На вопрос, с какими сложностями столкнулись в эти дни, наш герой скромно отрицает наличие сложностей.

"Сложного в принципе ничего нет, это же наша работа. Стараемся всем помочь. Тяжело видеть людей, которые остаются без крыши над головой, приходят к нам жалуются, просят помочь. Мы физически не можем разорваться и всем помочь", - поделился Альжанов.

Недавно, вспоминает спасатель, одновременно случился и потоп, и пожар. Стоял тяжелый выбор, куда отправить людей.

Или бывает такое, что люди приходят и просят откачать воду с их дворов, а у спасателей на очереди, допустим, детский сад, который временно выступает пунктом эвакуации. Конечно, выбор спасателей падёт на детский сад. Ведь если затопит школу и детский сад, люди останутся и без этого временного укрытия.

По словам Альжанова, в адрес спасателей прилетает много критики и негатива. Каждый требует спасти в первую очередь его семью, дом и скот. В таких случаях как нельзя кстати помогают профессиональные качества спасателей. Ведь каждый из них по своему психолог, никогда не идёт на провокации, старается объяснить и выслушать.

"Народ очень непредсказуем. В первый день люди очень агрессивно себя вели. Допустим, спасаем один дом, приходят соседи и требуют спасти их дом. Мы ему объясняем, что пока мы здесь не закончим, мы не можем пойти к вам. Сейчас уже народ стал более лоялен, к ним пришло понимание. Кто-то приносит ребятам покушать, кто-то горячим чаем угостит", - рассказал Альжанов.

Начальник ДЧС Бурлинского района Жарас Копжасаров отмечает, что главное в их работе не допустить человеческих жертв.

"Мы работаем в тяжёлых условиях, вода ледяная, на улице холодно. Учитывайте, что ещё скорость воды бешенная. Не скажу, что у нас страх присутствует. Но небольшой адреналин бывает периодически", - поделился Копжасаров.

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда Актюбинской области Галымбек Абдижамилев на данный момент также принимает участие в ликвидации подтоплений в Актюбинской области. Спасатель говорит, что в эти дни самым сложным являются большой поток воды и скорость её течения. Спасатели в регионе на ногах уже четвёртые сутки.

Фото ДЧС ЗКО.