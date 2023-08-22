Спикер сената встретился с экспертами проекта "Школы аналитики"

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев обсудил с участниками проекта "Школа аналитики" и членами клуба молодых экспертов идеи и инициативы по реализации модернизационной политики повестки Главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В настоящее время при содействии сената ряд молодых экспертов ведет подготовку предложений и аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития страны.

Сенат на системной основе привлекает экспертов к подготовке предложений по совершенствованию законодательства страны.

Такая работа способствует повышению качества законов, о чем неоднократно говорил Глава государства.