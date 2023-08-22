Спикер сената встретился с экспертами проекта "Школы аналитики"
Сегодня, 17:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:44Сегодня, 17:44
91Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев обсудил с участниками проекта "Школа аналитики" и членами клуба молодых экспертов идеи и инициативы по реализации модернизационной политики повестки Главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
В настоящее время при содействии сената ряд молодых экспертов ведет подготовку предложений и аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития страны.
Сенат на системной основе привлекает экспертов к подготовке предложений по совершенствованию законодательства страны.
Такая работа способствует повышению качества законов, о чем неоднократно говорил Глава государства.
Самое читаемое
- Казахстанского футболиста встретили овациями на 42-тысячном стадионе
- Как люди живут возле знаменитого розового озера в Павлодарской области
- Сабина Алтынбекова назвала свой ру
- Сто килограммов наркотиков и деньги нашли в гараже жителя Актобе
- На сколько повысятся пенсии казахстанцев с 1 января 2024 года