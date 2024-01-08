Спикер мажилиса посетил ТЭЦ, фабрику и шахту в области Улытау

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов и группа депутатов посетили область Улытау. Они встретились с активом региона, работниками промышленных предприятий, ознакомились с работой Жезказганской ТЭЦ и спустились в забой на шахте "Анненская", передаёт BaigeNews.kz.

Поездка спикера мажилиса началась встречей с активом региона – членами Совета ветеранов, депутатами областного маслихата и общественностью. Ерлан Кошанов обратил внимание улытаусцев на основные тезисы, изложенные в недавнем интервью президента Касым-Жомарта Токаева "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперёд".

По мнению Кошанова, прошедший год стал знаковым для страны, временем продолжения комплексных реформ главы государства и началом реализации новой экономической политики. Ерлан Кошанов рассказал об институциональных изменениях на всех уровнях государственной власти, подробно остановившись на достижениях страны и планах на ближайшее будущее. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, обеспечено развитие экономики на уровне 4,9 процента и привлечение значительных иностранных инвестиций.

"Несколько дней назад я был на приёме у президента. Одним из приоритетных вопросов он назвал развитие наших регионов. Возрождённая решением главы государства область Улытау играет особую роль не только для местного населения, но и для всей нашей нации. В этой связи президент дал поручение руководству области о строительстве в регионе ряда социально-культурных объектов и новых жилых домов. Его выполнение – важная задача для всех нас. Депутаты будут контролировать эту работу и всячески помогать реализации всех запланированных проектов", – сказал председатель мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что область Улытау является самостоятельным регионом с большим потенциалом экономического, социального и культурного развития. Объём привлечённых инвестиций достиг 171,2 миллиарда тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 45 миллиардов тенге. Стало активно развиваться строительство, позволившее уже ввести в эксплуатацию 67 тысяч квадратных метров жилья.

Он также отметил, что первое в стране заседание Национального Курултая в 2022 году по инициативе президента состоялось именно на земле Улытау.

"Улытау занимает особое историческое и духовное место в нашей истории. Здесь захоронен основатель Золотой Орды Джучи-хан. В интервью Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году будет отмечаться 800-летие Улуса Джучи. Это важное событие не только для самого региона, но и для изучения истории казахской государственности", – заключил Ерлан Кошанов.

На Жезказганской ТЭЦ мажилисмены заслушали доклады о ходе отопительного сезона и модернизации предприятия. Депутаты рассказали сотрудникам ТЭЦ о работе над новым законопроектом о теплоэнергетике, ответили на вопросы и выслушали предложения энергетиков.

Далее депутаты посетили Жезказганскую обогатительную фабрику и спустились в забой на шахте "Анненская" в Сатпаеве.

На встрече с работниками предприятий Ерлан Кошанов рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию поручений главы государства по решению наиболее актуальных проблем. В частности, о введении специальной выплаты для работников, занятых на работах с вредными условиями труда и поправках по усилению безопасности труда на производстве.

Мажилисмены обсудили с рабочими и шахтёрами вопросы по улучшению их социальной поддержки со стороны государства.

Встречи депутатов с населением регионов продолжатся до 12 января.