Спецсоцвыплата для работающих во вредных условиях труда начала действовать в Казахстане

В рамках реализации поручения Главы государства для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Сообщается, что обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет.

"Специальная социальная выплата состоит из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов из компаний по страхованию жизни в размере одного прожиточного минимума; за счет средств работодателей в размере одного прожиточного минимума, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более двух тысяч позиций. Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

"Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии. С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тысяч работников, в 2030 году – свыше 58 тысяч, в 2035 году – более 95 тысяч. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться", - отметили в министерстве.

По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тысяч тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По предварительным расчетам, в 2030 году средний размер выплаты составит 339 тысяч тенге, а в 2035 году – 519 тысяч тенге.