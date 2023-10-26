Спецрепортаж: как берегут и восстанавливают лес в Боровом
26 Октября, 18:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
26 Октября, 18:0026 Октября, 18:00
476Фото: BaigeNews.kz
Редакция BaigeNews.kz побывала в Бармашинском лесничестве ГНПП "Бурабай" и ознакомилась с работой хранителей леса. Также мы узнали, что помогает сотрудникам лесничества предотвращать пожары, как инспекторы выслеживают браконьеров и кто отвечает за восстановление леса. Обо всем этом подробнее - в нашем видеоматериале.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре