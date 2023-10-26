Спецрепортаж: как берегут и восстанавливают лес в Боровом

Редакция BaigeNews.kz побывала в Бармашинском лесничестве ГНПП "Бурабай" и ознакомилась с работой хранителей леса. Также мы узнали, что помогает сотрудникам лесничества предотвращать пожары, как инспекторы выслеживают браконьеров и кто отвечает за восстановление леса. Обо всем этом подробнее - в нашем видеоматериале.