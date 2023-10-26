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Спецрепортаж: как берегут и восстанавливают лес в Боровом

26 Октября, 18:00
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BaigeNews.kz 26 Октября, 18:00
26 Октября, 18:00
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Фото: BaigeNews.kz

Редакция BaigeNews.kz побывала в Бармашинском лесничестве ГНПП "Бурабай" и ознакомилась с работой хранителей леса. Также мы узнали, что помогает сотрудникам лесничества предотвращать пожары, как инспекторы выслеживают браконьеров и кто отвечает за восстановление леса. Обо всем этом подробнее - в нашем видеоматериале.

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