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Спецрепортаж: борец-вольник Ризабек Айтмухан рассказал о буднях и победах

Сегодня, 12:25
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khabar.kz Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: khabar.kz

Вольная борьба - это не просто спорт.  Это искусство боя, где каждое движение, каждый захват становится выражением силы, духа, выносливости спортсмена. Несмотря на то, что в Казахстане вольная борьба – популярный вид спорта, в современной истории не было ни одной золотой медали мирового чемпионата. В буквальном смысле переломил ход истории молодой спортсмен по имени Ризабек Айтмухан. 

В 2023 году 19-летний парень завоевал "золото" чемпионата мира, проходившего в Сербии. Сейчас спортсмен выступает в весе до 97 килограмм и готовится к важным соревнованиям. В планах – получить лицензию на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут уже этим летом.

О нём смотрите свежий спецрепортаж BaigeNews.kz

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