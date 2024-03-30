Спецрепортаж: борец-вольник Ризабек Айтмухан рассказал о буднях и победах
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
57Фото: khabar.kz
Вольная борьба - это не просто спорт. Это искусство боя, где каждое движение, каждый захват становится выражением силы, духа, выносливости спортсмена. Несмотря на то, что в Казахстане вольная борьба – популярный вид спорта, в современной истории не было ни одной золотой медали мирового чемпионата. В буквальном смысле переломил ход истории молодой спортсмен по имени Ризабек Айтмухан.
В 2023 году 19-летний парень завоевал "золото" чемпионата мира, проходившего в Сербии. Сейчас спортсмен выступает в весе до 97 килограмм и готовится к важным соревнованиям. В планах – получить лицензию на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут уже этим летом.
О нём смотрите свежий спецрепортаж BaigeNews.kz
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