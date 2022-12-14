Спецпрограммы для учителей и школьников обсудил Аймагамбетов с послом США в Казахстане

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов обсудил с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом вопросы обучения казахстанских школьников по программе FLEX, повышения квалификации педагогов и признания сертификатов и курсов для учителей, передаёт BaigeNews.kz.

"Налажено взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования между нашими странами, реализуется сразу несколько проектов. Мы поддерживаем разные программы обмена, например по FLEX уже более 2000 школьников обучились в школах США. Эффективными являются программы по развитию английского языка. Участники проекта преподают в наших организациях образования английский язык. Мы также активно работаем по развитию STEM и инклюзивного образования. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по всем этим направлениям", - сказал послу Аймагамбетов.

Дэниел Розенблюм отметил потенциал двустороннего сотрудничества.

"Образование подрастающего поколения - это будущее страны. И это очень важная миссия. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, в частности по программам повышения квалификации учителей Казахстана", - сказал посол США в Казахстане.

На встрече рассмотрены вопросы повышения квалификации педагогов, развития колледжей, инклюзивного образования.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении партнёрства двух стран в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.