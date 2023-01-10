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polisia.kz Вчера, 18:56
438
Вчера, 18:56
438
Фото: polisia.kz

Спецоперацию по задержанию закладчиков провели в Кокшетау

Закладчиков из Астаны, распространявших “синтетику” в нескольких населенных пунктах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, задержали в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции остановили машину Kia Rio, в салоне которой находились 22-летний водитель и 26-летний пассажир. Во время обыска изъято 168 свертков с порошкообразным веществом, которое предположительно является синтетическим наркотиком.

Оперативники установили, что “география” распространения злоумышленниками запрещённых веществ была обширна: получая “синтетику” в Астане, задержанные реализовывали её в Кокшетау, Степногорске, Атбасаре, Щучинске и Петропавловске.

Также установлено, что незаконной деятельностью молодые люди занимались на протяжении полугода, один из них сам употребляет “синтетику”.

Факт незаконного хранения наркотических средств зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 296 УК РК.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

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#спецоперация #наркотики #Кокшетау
BaigeNews.kz
Вчера, 18:56
438
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