Спецоперация по обезвреживанию браконьеров в Жетысу: задержаны 30 человек

Полицейские провели масштабную операцию по обезвреживанию группы браконьеров в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, в состав группы входили более 30 человек из числа жителей Сарканского района и города Талдыкоргана.

"Проведено порядка 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 51 тонны рыбы, 38 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 – незарегистрированного, более 450 боеприпасов, крупная сумма денег, религиозная литература, 11 моторных лодок и 210 рыболовных сетей, от 80 до 120 метров каждая", - сообщили в ведомстве.

Предварительный ущерб превысил сумму в 270 млн тенге.