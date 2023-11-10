Спецоперация по обезвреживанию браконьеров в Жетысу: задержаны 30 человек
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Полицейские провели масштабную операцию по обезвреживанию группы браконьеров в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, в состав группы входили более 30 человек из числа жителей Сарканского района и города Талдыкоргана.
"Проведено порядка 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 51 тонны рыбы, 38 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 – незарегистрированного, более 450 боеприпасов, крупная сумма денег, религиозная литература, 11 моторных лодок и 210 рыболовных сетей, от 80 до 120 метров каждая", - сообщили в ведомстве.
Предварительный ущерб превысил сумму в 270 млн тенге.
"По результатам оперативно-следственных мероприятий все участники преступной группы доставлены в полицию, из которых четверо организаторов водворены в изолятор временного содержания. Расследование проводится следственным управлением департамента полиции области Жетысу по фактам незаконной добычи рыбных ресурсов группой лиц с причинением крупного ущерба и незаконного хранения оружия", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
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