  • 11 Сентября, 20:06
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Спецоперации по задержанию наркосбытчиков провели сразу в нескольких районах Костанайской области

Сегодня, 18:59
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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Фото: polisia.kz

Спецоперации по задержанию наркосбытчиков провели одновременно в Рудном, Лисаковске и Костанайском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления по борьбе с наркопреступностью задержаны шестеро подозреваемых, из которых пять водворены в ИВС.

По словам начальника УБОП Серика Байгонова, в ходе санкционированного обыска сотрудниками полиции из незаконного оборота изъяты наркотические вещества растительного происхождения, деньги, в том числе в иностранной валюте, газетные свертки для расфасовки наркотика, курительные трубки.

По факту полиция начала досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 297 УК РК - “Незаконное изготовление, переработка и хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических веществ, их аналогов”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Следствием установлено, что подозреваемые сбывали наркотики на территории городов и районов области, их работа была скоординирована.

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

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