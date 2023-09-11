Спецоперации по задержанию наркосбытчиков провели сразу в нескольких районах Костанайской области
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Спецоперации по задержанию наркосбытчиков провели одновременно в Рудном, Лисаковске и Костанайском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления по борьбе с наркопреступностью задержаны шестеро подозреваемых, из которых пять водворены в ИВС.
По словам начальника УБОП Серика Байгонова, в ходе санкционированного обыска сотрудниками полиции из незаконного оборота изъяты наркотические вещества растительного происхождения, деньги, в том числе в иностранной валюте, газетные свертки для расфасовки наркотика, курительные трубки.
По факту полиция начала досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 297 УК РК - “Незаконное изготовление, переработка и хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических веществ, их аналогов”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Следствием установлено, что подозреваемые сбывали наркотики на территории городов и районов области, их работа была скоординирована.
Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
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