Специальные парки реабилитации детей с инвалидностью откроются в регионах

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова и глава ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев обсудили вопросы открытия парков технических средств реабилитации для детей с инвалидностью в регионах Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день в Казахстане живут 104,3 тысячи детей с инвалидностью, в том числе 33,7 тысячи детей в возрасте до семи лет, 11,1 тысячи детей с инвалидностью первой группы и 22,7 тысячи с инвалидностью второй группы в возрасте от 7 до 18 лет. Этим детям предоставляются реабилитационные услуги в 27 медико-социальных учреждениях. Создание парков ТСР позволит расширить доступ к современным, дорогостоящим видам реабилитационных средств", – сообщили министр.

Болат Жамишев сообщил, что фонд "Қазақстан халқына" готов оказать финансовую поддержку для оснащения парков ТСР.

По итогам обсуждения стороны приняли решение о необходимости реализации пилотного проекта по созданию вышеуказанных парков в 2023 году. Для проработки проекта будет сформирована совместная рабочая группа, МТСЗН РК будет разработана детальная дорожная карта и необходимые нормативные правовые акты. В ближайшее время планируется определить оператора пилотного проекта и регионы для его реализации, с учетом наличия подходящих площадей. В рамках пилотного проекта также будет организовано обучение специалистов современным международным принципам проведения оценки потребностей и правильного подбора технических средств реабилитации.