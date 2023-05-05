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kmg.kz Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07
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Фото: kmg.kz

Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена

В Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Н.Килыбай, директор палаты предпринимателей "Атамекен" Жанаозена А.Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов и депутаты маслихата. 

Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена.

Как отметил Хасанов, в ходе анализа выявлено, что в закупочной деятельности компании "Озенмунайгаз" имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.

"Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания", - подчеркнул руководитель рабочей группы.

Участниками совещания принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать предложения.

Предпринимателями города уже инициируются проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации.

Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО "Озенмунайгаз" для выявления перспективных направлений для локализации.

Следующая встреча по данному вопросу запланирована на 10 июня.

 
 
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Сегодня, 19:07
64
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