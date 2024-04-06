Специальная комиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев
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Сегодня по поручению президента заместитель премьер-Министра РК Серик Жумангарин прибыл в Актюбинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В областном центре вице-премьер встретился с жителями подтопленных садоводческих коллективов "Эко" и "Коктем", расположенных на берегу реки Илек. Главный вопрос, который интересовал собравшихся: как будет компенсироваться материальный ущерб. Серик Жумангарин заверил людей, что все материальные потери от паводков будут возмещены.
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров добавил, что в регионе создана специальная комиссия, члены которой уже рассматривают соответствующие заявления от пострадавших жителей. В области подтопленными остаются 689 дачных домов.
Серик Жумангарин также осмотрел Актюбинское водохранилище. При проектной мощности в 245 млн кубометров за период паводка в водохранилище накопилось 485 млн кубометров снеговой воды.
Итоги рабочей поездки и результаты инспекции обсудили на заседании Оперативного штаба. Был также определен план конкретных мер по противодействию паводкам.
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