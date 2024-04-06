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Специальная комиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев

Сегодня, 22:44
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 22:44
Сегодня, 22:44
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Фото: primeminister.kz

Сегодня по поручению президента заместитель премьер-Министра РК Серик Жумангарин прибыл в Актюбинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В областном центре вице-премьер встретился с жителями подтопленных садоводческих коллективов "Эко" и "Коктем", расположенных на берегу реки Илек. Главный вопрос, который интересовал собравшихся: как будет компенсироваться материальный ущерб. Серик Жумангарин заверил людей, что все материальные потери от паводков будут возмещены. 

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров добавил, что в регионе создана специальная комиссия, члены которой уже рассматривают соответствующие заявления от пострадавших жителей. В области подтопленными остаются 689 дачных домов. 

Серик Жумангарин также осмотрел Актюбинское водохранилище. При проектной мощности в 245 млн кубометров за период паводка в водохранилище накопилось 485 млн кубометров снеговой воды. 

Итоги рабочей поездки и результаты инспекции обсудили на заседании Оперативного штаба. Был также определен план конкретных мер по противодействию паводкам.

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