Спасённых краснокнижного лебедя-кликуна и пеликана выпустили на волю в Бурабае

Фото: udp-rk.kz

Спасённых осенью сотрудниками зоосада курорта Бурабай пеликана и краснокнижного лебедя-кликуна выпустили в естественную среду обитания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления делами президента Республики Казахстан.

Окрепших после зимовки птиц доставили на озеро Жайнак. Орнитологи отметили, что на этот водоём уже начали прилетать птицы, и теперь выпущенные на волю лебедь и пеликан смогут воссоединиться со стаей своих сородичей.

Фото udp-rk.kz

Фото udp-rk.kz

Напомним, осенью прошлого года в бурабайский зоосад привезли пострадавшего пеликана и лебедя-кликуна, занесённого в Красную книгу Казахстана. Подведомственная организацию УДП РК – ТОО "Бурабай даму" приняла их на временное содержание. В зоосаде курорта их вылечили, там же они благополучно перезимовали.

Птицы за шесть месяцев полностью восстановились под наблюдением ветеринара и работников зоосада. После контрольного осмотра врачи пришли к выводу, что состояние птиц на сегодняшний день стабильное, и они готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.