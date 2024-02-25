Спасение узбекистанца из горящего склада сняли на видео пожарные в Алматы

В Алматы пожарные показали, как спасли 26-летнего гражданина Узбекистана из горящего склада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Вчера, в 19:43 во время тушения пожара в Алатауском районе, микрорайоне Теректи, по улице Бестогай на складских помещениях, был спасен гражданин Узбекистана — работник СТО 1998 года рождения. Командир отделения СПЧ-2 старший сержант гражданской защиты Мухпул Ильяр своевременно провёл сердечно-легочную реанимацию", — рассказали в МЧС РК.

После осмотра медицинской службы, спасённый был отпущен домой.