  • 25 Февраля, 23:37
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Спасение узбекистанца из горящего склада сняли на видео пожарные в Алматы

Сегодня, 22:20
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:20
Сегодня, 22:20
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Фото: МЧС РК

В Алматы пожарные показали, как спасли 26-летнего гражданина Узбекистана из горящего склада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Вчера, в 19:43 во время тушения пожара в  Алатауском районе, микрорайоне Теректи, по улице Бестогай на складских помещениях, был спасен гражданин Узбекистана — работник СТО 1998 года рождения. Командир отделения  СПЧ-2 старший сержант гражданской защиты  Мухпул Ильяр своевременно  провёл  сердечно-легочную реанимацию", — рассказали в МЧС РК.

После осмотра медицинской службы, спасённый был отпущен домой.

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