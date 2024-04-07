  • 7 Апреля, 13:20
  • BAIGENEWS

Спасение провалившихся под тонкий лёд рыбаков сняли на видео в ВКО

Сегодня, 11:56
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https://dzen.ru/fishing_soul Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
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Фото: https://dzen.ru/fishing_soul

Очевидцы спасли двух едва не утонувших рыболовов на Сибинских озёрах Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Житель Усть-Каменогорска, Александр Алексеев оказался поблизости, когда увидел терпящего бедствие рыбака.  С помощью троса мужчина вытащил пострадавшего на берег. Затем Александр и другие очевидцы, заметили ещё одного провалившегося мужчину, кинули ему трос и санки, а затем вытянули его на безопасную зону.

"Строго соблюдайте меры безопасности", — предупредили спасатели.

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