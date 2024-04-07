Спасение провалившихся под тонкий лёд рыбаков сняли на видео в ВКО

Очевидцы спасли двух едва не утонувших рыболовов на Сибинских озёрах Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Житель Усть-Каменогорска, Александр Алексеев оказался поблизости, когда увидел терпящего бедствие рыбака. С помощью троса мужчина вытащил пострадавшего на берег. Затем Александр и другие очевидцы, заметили ещё одного провалившегося мужчину, кинули ему трос и санки, а затем вытянули его на безопасную зону.