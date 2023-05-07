Спасение мужчины из горящей квартиры попало на видео в Алматы

Фото: скриншот с видео

В Алматы пожарные вынесли из горящей квартиры 68-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Видео спасения пожарные поделились в социальных сетях, уточнив, что трагедия едва не случилась утром 5 мая в многоэтажке на проспекте Жибек жолы в Медеуском районе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

"Произошло возгорание кухни, огонь перекинудся на балкон квартиры на пятом этаже. Создалась угроза перехода огня на кровлю жилого дома. Вся квартира наполнилась токсичным дымом. Спасатели, вскрыв дверь, проникли в квартиру и нашли в бессознательном состоянии мужчину 1955 года рождения. При помощи спасательного колпака его вынесли на свежий воздух. Пожарные оказали ему первую доврачебную помощь. После осмотра медиков его госпитализировали в больницу. В настоящее время угрозы для его здоровья нет", — сообщили в ДЧС.

Пожар локализован в 07:45 и ликвидирован в 07:49.