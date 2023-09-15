  • 15 Сентября, 14:03
  • BAIGENEWS

Спасение Арала обсудят главы центральноазиатских стран в Душанбе

Сегодня, 12:43
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: Акорда

Продолжается рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Касри Миллат" для участия в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Отмечаеся, что казахстанского лидера  встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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