Спасение Арала обсудят главы центральноазиатских стран в Душанбе

Сегодня, 12:43

Сегодня, 12:43

Продолжается рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Касри Миллат" для участия в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Отмечаеся, что казахстанского лидера встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.