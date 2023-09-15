Спасение Арала обсудят главы центральноазиатских стран в Душанбе
Сегодня, 12:43
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Сегодня, 12:43Сегодня, 12:43
259Фото: Акорда
Продолжается рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Касри Миллат" для участия в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Отмечаеся, что казахстанского лидера встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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