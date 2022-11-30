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МЧС РК Сегодня, 02:31
118
Сегодня, 02:31
118
Фото: МЧС РК

Спасатели вызволили примёрзшего ко льду лебедя в Актобе

Актюбинские спасатели спасли примёрзшего ко льду лебедя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

29 ноября в службу спасения поступило сообщение о том, что крыло лебедя замерзло на реке в районе база отдыха Greenland в Актобе. К месту вызова были направлены спасатели, которые спасли лебедя. 

В настоящее время лебедь доставлен в ветеринарную клинику.

Видео: МЧС РК
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#спасение #лебедь #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:31
118
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