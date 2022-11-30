Спасатели вызволили примёрзшего ко льду лебедя в Актобе

Фото: МЧС РК

Актюбинские спасатели спасли примёрзшего ко льду лебедя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

29 ноября в службу спасения поступило сообщение о том, что крыло лебедя замерзло на реке в районе база отдыха Greenland в Актобе. К месту вызова были направлены спасатели, которые спасли лебедя.

В настоящее время лебедь доставлен в ветеринарную клинику.