Спасатели вызволили пассажиров из смятого в ДТП авто в Костанае
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ДЧС Костанайской области опубликовал видео, на котором пассажиров оперативно спасают из искореженного автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло 23 декабря в районе ТД "Апельсин".
Прибыв на место аварии, сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области первым делом отключили аккумуляторы на транспорте. Это было необходимо, чтобы избежать возгорания машины.
Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента "Холматро" они извлекли двух пострадавших из автомобиля марки Toyota и передали их сотрудникам скорой помощи. Всего на место происшествия выезжали четыре человека личного состава оперативно-спасательного отряда и одна единица техники.
В ДЧС напомнили об осторожности и соблюдении правил дорожного движения, чтобы минимизировать риски возникновения аварий.
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