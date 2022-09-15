Спасатели ВКО сняли застрявшего на 25-метровой высоте кота

Фото: ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске спасатели спасли кота, который застрял на дереве на 25-метровой высоте, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в ДЧС ВКО, кота заметил житель района Новая Согра Сергей Сидоров и обратился за помощью к ним, когда понял, что весь день животное просидело на высоте и самостоятельно не смогло спустится на землю.

Сотрудник пожарной части Александр Овчинников прибыл на место происшествия и, развернув автолестницу, поднялся за четвероногим.

"Перепуганный кот не сопротивлялся и дал его спасти. Успешно провели операцию. Сейчас животное в полной безопасности", - отметил Александр Овчинников.