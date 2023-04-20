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ДЧС ВКО Сегодня, 14:43
19
Сегодня, 14:43
19
Фото: ДЧС ВКО

Спасатели ВКО назвали основные причины пожаров в частных домах

Перегруженные удлинители, холодильники, оставленные без присмотра на зарядке мобильные телефоны, автоматы защиты -  лидеры по статистике возгораний, отмечают в ДЧС Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz

В ДЧС сообщили, что с начала 2023 года в Восточном Казахстане произошло более 150 пожаров, 64 из них, что составило 42% от всех возгораний в регионе- по причине несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

Как отметили в ДЧС, количество электрических приборов в квартирах и домах растёт ежегодно, а о пожарной безопасности задумываются не все.

"Невозможно включить электроприбор и уйти, подвергается опасности все жилое помещение. По возможности при выходе из квартиры выключать все приборы из розеток. Согласно инструкции по эксплуатации оставить включённым можно только холодильник, но только напрямую в штепсельную розетку, ни в коем случае не через удлинитель. Следить за исправностью электросети, менять вовремя проводку, розетки", - пояснил Болат Токтаргалиев, заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО.

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Сегодня, 14:43
19
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