Спасатели ВКО назвали основные причины пожаров в частных домах

Фото: ДЧС ВКО

Перегруженные удлинители, холодильники, оставленные без присмотра на зарядке мобильные телефоны, автоматы защиты - лидеры по статистике возгораний, отмечают в ДЧС Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС сообщили, что с начала 2023 года в Восточном Казахстане произошло более 150 пожаров, 64 из них, что составило 42% от всех возгораний в регионе- по причине несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

Как отметили в ДЧС, количество электрических приборов в квартирах и домах растёт ежегодно, а о пожарной безопасности задумываются не все.