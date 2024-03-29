Спасатели Туркестанской области отправились на север страны
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Личный состав ДЧС Туркестанской области направили на север Казахстана для предупреждения паводков в регионе, передает BaigeNews.kz.
МЧС Казахстана опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором рассчеты ДЧС отправляются в путь.
В настоящее время в разных регионах идет борьба с подтоплениями. Спасатели работают в усиленном режиме.
28 марта в Аршалынский район Акмолинской области из Шымкента прибыла группировка сил и средств ДЧС для ликвидации последствии паводков. Активисты села Жибек Жолы поблагодарили их за работу.
"Большой рахмет, за то, что в такую трудную минуту пришли на помощь с города Шымкент", - отметили они.
Активисты отметили большой вклад спасателей в ликвидации паводка и вручили им благодарственное письмо от имени местных жителей.
В то же время столичные спасатели оказывают помощь коллегам из Акмолинской области в борьбе с паводками в посёлках Коянды, Караоткель и Кажымукан. Они откачивают воду из зоны подтоплений — частных домов, улиц.
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