Спасатели Туркестанской области отправились на север страны

Личный состав ДЧС Туркестанской области направили на север Казахстана для предупреждения паводков в регионе, передает BaigeNews.kz.

МЧС Казахстана опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором рассчеты ДЧС отправляются в путь.

В настоящее время в разных регионах идет борьба с подтоплениями. Спасатели работают в усиленном режиме.

28 марта в Аршалынский район Акмолинской области из Шымкента прибыла группировка сил и средств ДЧС для ликвидации последствии паводков. Активисты села Жибек Жолы поблагодарили их за работу.

"Большой рахмет, за то, что в такую трудную минуту пришли на помощь с города Шымкент", - отметили они.

Активисты отметили большой вклад спасателей в ликвидации паводка и вручили им благодарственное письмо от имени местных жителей.

В то же время столичные спасатели оказывают помощь коллегам из Акмолинской области в борьбе с паводками в посёлках Коянды, Караоткель и Кажымукан. Они откачивают воду из зоны подтоплений — частных домов, улиц.