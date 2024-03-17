Спасатели с помощью слесарного инструмента сняли кольцо с пальца подростка в Кызылорде

В Кызылорде спасателям пришлось извлекать палец воспитанника учебного центра "Дарын" из кольца, которое мальчик не смог снять самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области, кольцо сдавило палец ученику до боли. Палец начал опухать.

"Поступило сообщение в Оперативно-спасательный отряд о просьбе снятия кольца с пальца ученика Серикбола Ибрагима в учебном центре “Дарын” города Кызылорда. По сообщению, на место происшествия выехали спасатели, выяснили ситуацию и специальным слесарным инструментом сняли кольцо с пальца. Учитель данного учебного центра Жауке Абзал поблагодарил спасателей, которые сняли кольцо", — говорится в сообщении.

Спасатели поделились фото и видео освобождения пальца.