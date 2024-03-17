  • 17 Марта, 10:51
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Спасатели с помощью слесарного инструмента сняли кольцо с пальца подростка в Кызылорде

Сегодня, 09:19
АВТОР
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instagram.com/qyzylorda_tjd Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: instagram.com/qyzylorda_tjd

В Кызылорде спасателям пришлось извлекать палец воспитанника учебного центра "Дарын" из кольца, которое мальчик не смог снять самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области, кольцо сдавило палец ученику до боли. Палец начал опухать. 

"Поступило сообщение в Оперативно-спасательный отряд о просьбе снятия кольца с пальца ученика Серикбола Ибрагима в учебном центре “Дарын” города Кызылорда. По сообщению, на место происшествия выехали спасатели, выяснили ситуацию и специальным слесарным инструментом сняли кольцо с пальца. Учитель данного учебного центра Жауке Абзал поблагодарил спасателей, которые сняли кольцо", — говорится в сообщении.

Спасатели поделились фото и видео освобождения пальца.

 
 
 
 
 
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Публикация от Qyzylorda oblysynyn TJD (@qyzylorda_tjd)

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