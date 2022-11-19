Спасатели рискнули жизнями ради замерзающих лебедей в СКО

Фото: ДЧС СКО

Недалеко от Петропавловска, на озере Солёное, едва не замёрзла пара серых лебедей, слишком слабых, чтобы улететь в теплые края со своими сородичами.На помощь пернатым пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Информация о том, что птицы оказались в беде, поступила оперативному дежурному департамента по ЧС СКО от руководителя отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олега Беспалова.

Он пояснил, что без помощи спасателей в этом случае никак не обойтись — лед ещё недостаточно прочен, нужны специальные средства. На помощь молодняку незамедлительно выехала группа сотрудников оперативно-спасательного отряда во главе с главным спасателем Досыном Жумановым.

Специалисты решили добираться до бедолаг, находившихся почти в центре озера, на расстоянии порядка 500 метров от берега, на специальной спасательной доске. К цели по льду пошли двое — главные спасатели Рустем Кожин и Едиль Зикрин. Осторожно ступая по глади замерзшего водоема и толкая перед собой спасательное средство, они вскоре добирались до двух живых существ, замерших в их ожидании.

"Один лебедь стоял на льду, не имея сил убежать, его доставили на берег первым. Второй был пошустрее, когда мы подошли, отбежал метров на 200, но и его, бережно обняв, я принёс к берегу. Толщина льда в том месте позволяла нам идти без опаски", — прокомментировал спасательную операцию Едиль.

ФОТО: ДЧС СКО

Вся спасательная операция заняла менее получаса. Птиц тут же, на берегу, передали из рук в руки Олегу Беспалову. Их теперь ждёт незамерзающий водоем, Теплый канал ТЭЦ-2, где они могут прожить до весны.

