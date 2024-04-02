Спасатели продолжают поиски утонувших мужчин в реке Борлы

Поисково-спасательные работы двух граждан, которые пропали на воде при переправе через реку Борлы на тракторе продолжаются.

"Граждане отказались от помощи очевидцев, ожидая эвакуации вместе с техникой. В поисковых работах задействованы 63 человека, 15 единиц различной техники ОСО ДЧС области Абай и области Жетысу, ДП, МИО, МО, местное население", - говорится в сообщении.

В поисковых работах 4 раза были задействованы вертолеты Министерства обороны и АО "Казавиаспас".

Ранее сообщалось, в МЧС прокомментировали смерть двух человек.